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İşsizlik oranları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti.
İşsizlik oranları açıklandı

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 yılından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 2021 yılı ile karşılaştırılabilir olması açısından, 2020 yılı sonuçları yeni tanım ve kavramlara göre hesaplanabilir göstergeler için revize edilmiş ve ilgili istatistiksel tablolar ile kamuoyuna sunulmuştur.

İşsizlik oranı %12,0 seviyesinde gerçekleşti

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,7 iken kadınlarda ise %14,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı %45,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 2,5 puanlık artış ile %45,2 oldu. Bu oran erkeklerde %62,8 iken kadınlarda %28,0 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı %51,4 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 981 bin kişi artarak 32 milyon 716 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 2,3 puanlık artış ile %51,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,3, kadınlarda ise %32,8 oldu.

Temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, 2020, 2021

Genç nüfusta işsizlik oranı %22,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2,3 puan azalarak %22,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %19,4, kadınlarda ise %28,7 olarak tahmin edildi.

İstihdamın %55,3'ü hizmet sektöründe yer aldı

İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %21,3'ü sanayi, %6,2'si inşaat, %55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,5 puan, hizmet sektörünün payı 0,6 puan azaldı.

İstihdamın sektörel dağılımı, (%), 2020, 2021

2021 yılında 4 milyon 948 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 143 bin kişi sanayi sektöründe, 1 milyon 777 bin kişi inşaat sektöründe, 15 milyon 928 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 211 bin, sanayi sektöründe 661 bin, inşaat sektöründe 231 bin, hizmet sektöründe 998 bin kişi arttı.

Sektöre göre istihdam edilenler, 15+ yaş, (Bin kişi), 2020, 2021

Atıl işgücü oranı %24,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 1,0 puan azalarak %24,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,8 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,0 olarak gerçekleşti.

İşgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, 2020, 2021

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