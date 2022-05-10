İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, mart ayında bir önceki aya kıyasla 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,6 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puanlık artışla yüzde 21,2 oldu.

Öte yandan TÜİK, mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş aylara ilişkin işsizlik oranlarında revizyona gitti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bine geriledi. İstihdam oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,4, kadınlarda yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 96 bin kişi artarak 33 milyon 851 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 52,6 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda ise yüzde 33,7 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi martta aylık bazda 0,5 saat azalışla 44,9 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı martta aylık bazda 0,6 puan artarak yüzde 22,7'ye yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak tahmin edildi.