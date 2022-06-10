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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 853 bin kişi oldu.
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 11,3 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 2,4 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 20 oldu.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 408 bin kişi artarak 30 milyon 371 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,6 puan artarak yüzde 47,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,7, kadınlarda yüzde 29,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 473 bin kişi artarak 34 milyon 225 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,7 puanlık artışla yüzde 53,1 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda ise yüzde 34,9 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi nisanda aylık bazda 0,2 saat artarak 45,1 saat olarak belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı nisanda aylık bazda 0,7 puan düşerek yüzde 21,7'ye geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,8 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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