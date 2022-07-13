  • BIST 2.417,24
  • Altın 967.045
  • Dolar 17.4204
  • Euro 17.5102
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsiz sayısı 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu.
İşsizlik rakamları açıklandı

İşsiz sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 785 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,5 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,8 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 358 bin kişi artarak 30 milyon 839 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,6 olarak gerçekleşti
İşgücü 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 302 bin kişi artarak 34 milyon 624 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,2, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.
Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 20,3 oldu
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 20,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17,6, kadınlarda ise yüzde 25,5 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,0 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 saat azalarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 22,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,0 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak tahmin edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunan lobisine yakın ABD'li kongre üyesi Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:32
  • İstifası beklenen Devlet Başkanı ülkeyi terk etti!13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:22
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:19
  • Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:16
  • TRT, özel yayınlarla 15 Temmuz kahramanlarını anacak13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:16
  • Türkiye, kuzey batı Suriye’ye insani yardımların uzatılmasını memnuniyetle karşıladı13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:15
  • Osmangazi Köprüsü'nde bayramın son gününde dönüş hareketliliği13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:15
  • Kastamonu'da selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:14
  • Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden Erdoğan-Paşinyan görüşmesine destek açıklaması13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:14
  • "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti