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İşsizlik Sigortası Fonu'ndan dört ayda 4,3 milyar lira ödendi

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yılın ocak-nisan döneminde işsizlere 4 milyar 329 milyon 466 bin lira ödeme yapıldı.
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan dört ayda 4,3 milyar lira ödendi

İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için mart 2002'de kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fon, nisan 2022 sonu itibarıyla 99 milyar 634 milyon 948 bin liralık varlığa ulaştı.

Fonun bu yılın ocak-nisan dönemindeki gelirleri 25 milyar 315 milyon lira olurken, giderleri 16 milyar 432 milyon lirayı buldu.

Fondan nisanda, önceki aylardan ödemesi devam edenlerle birlikte 456 bin 777 kişiye 754 milyon 901 bin lira ödeme yapıldı.

3 yıl sigortalı çalışana 10 ay ödeme
İşsiz kalanların, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması halinde bu ödenekten yararlanılıyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp bu primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp prim ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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