  • BIST 2.164,78
  • Altın 921.426
  • Dolar 14.8182
  • Euro 16.2648
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -3 °C
»

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı belli oldu

Mart ayında etkili olan yağışlar sonrası İstanbul'a su sağlayan barajların birçoğu yüzde yüz doluluğa yaklaştı. İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 88,12'ye ulaştı.
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı belli oldu

İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından baraj doluluk oranı yüzde 88,12'ye yükseldi. 

İSKİ doluluk grafiklerinde son iki yıldır baraj doluluk oranlarının düşük seyretmesine rağmen bu yıl ki artış dikkat çekti.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 91,82

Alibey Barajı: Yüzde 81,19

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 91,06

Darlık Barajı: Yüzde 98,21

Sazlıdere Barajı: Yüzde 63,23

Elmalı Barajı: Yüzde 98,23

Istrancalar Barajı: Yüzde 100

Kazandere Barajı: Yüzde 100

Pabuçdere Barajı: Yüzde 95,58

Terkos Barajı: Yüzde 83,95

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ UYARDI

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu dün yaptığı açıklamada, bu yıl su sıknıtısı olmadığını belirterek barajlarda yaşanabilecek taşmalara dair uyarıda bulundu.

Mermutlu, "Önümüzdeki günlerde barajların büyük bir kısmının yüzde 100 doluluğa ulaşacağını düşünüyoruz. Bazı barajlarımızda risk var. Taşkın alanlarındaki dere yataklarında şu an su yok, ama barajlar taşmaya geçtiği zaman bu derelerde su olacak. Yöre halkını uyarıyoruz. Lütfen derelerde ve dere yataklarında bulunmasınlar çünkü ani bir taşkında bizim bunu tutma mekanizmamız yok" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulansa kepçeyle taşındı21 Mart 2022 Pazartesi 17:21
  • Yalova'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor19 Mart 2022 Cumartesi 15:09
  • Ağrı'da çığın düştüğü köy yolunda ikinci defa kardan tünel yapıldı19 Mart 2022 Cumartesi 13:03
  • Türk Kızılay, ramazan öncesi 'Dayanışma ve Teşekkür Programı' düzenledi19 Mart 2022 Cumartesi 12:03
  • Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda19 Mart 2022 Cumartesi 11:02
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı19 Mart 2022 Cumartesi 11:00
  • BUDO'dan sefer iptalleri19 Mart 2022 Cumartesi 10:30
  • Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi19 Mart 2022 Cumartesi 10:01
  • Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı19 Mart 2022 Cumartesi 09:56
  • İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor19 Mart 2022 Cumartesi 08:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti