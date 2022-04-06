  • BIST 2.338,14
  • Altın 908.239
  • Dolar 14.7306
  • Euro 16.0484
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 13 °C
»

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. İstanbul Boğazı’nda sis yoğunluğu devam ediyor.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Bu gece saatlerinde Megakent’te yoğun bir sis etkili olmuştu. Etkili olan sis nedeniyle şehrin birçok noktasında göz gözü görmez hale gelmişti. Gece saatlerinde etkili olan sis İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre saat 01.20 itibariyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Gece saatlerinde etkili olan sis yoğunluğu gün içerisinde de devam ederken, sis nedeniyle görüş mesafesi düşen İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğine kapatıldı. Boğazda sis yoğunluğu devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'ın tepkisine Tunus'tan yanıt06 Nisan 2022 Çarşamba 09:45
  • Tunceli’de 1’i Munzur Çayı kenarında 5 sığınak imha edildi06 Nisan 2022 Çarşamba 09:44
  • Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı06 Nisan 2022 Çarşamba 09:43
  • Konya'daki Çarşamba Çayı'nda su seviyesi kritik seviyeye yükseldi06 Nisan 2022 Çarşamba 09:35
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonu er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz06 Nisan 2022 Çarşamba 09:32
  • Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros gemileri bölgede: Gaz sahasında mayın alarmı06 Nisan 2022 Çarşamba 09:30
  • Ukrayna: Gün içinde 3 bin 800'den fazla kişi tahliye edildi06 Nisan 2022 Çarşamba 09:29
  • Türkiye ve dünya gündemi06 Nisan 2022 Çarşamba 09:28
  • Dışişleri Bakanlığı: Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez06 Nisan 2022 Çarşamba 09:27
  • Türkiye'den İrpin ve Buça'daki katliama tepki: Dehşet verici06 Nisan 2022 Çarşamba 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti