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İstanbul Boğaz'ında ikinci gemi arızası, kurtarılarak demirletildi

İSTANBUL Boğazı'nda bu akşam ikinci gemi arızası yaşandı. Ukrayna'ya doğru seyir halindeki boş tanker İstanbul Boğaz'ında makine arızası verdi.
İstanbul Boğaz'ında ikinci gemi arızası, kurtarılarak demirletildi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında Mısır'dan yola çıkıp, Bulgaristan'a seyir halinde olan 134 metre uzunluğundaki SPARTA isimli kargo gemisinde akşam saatlerinde makine arızası meydana geldi. 

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınırken, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilerek kurtarılan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

Olayın hemen ardından Boğaz'da ikinci gemi arızası meydana geldi. İskenderun'dan Ukrayna'ya seyir halinde olan ADİL İBRAHİMLİ isimli 139 metre boyundaki boş tanker, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşadı. Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-7 römorkörü refakatinde kurtarılarak, Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

Geminin demirletilmesinin ardından Boğaz'da gemi trafiği normale döndü. (

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