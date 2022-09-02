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İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yaparak karaya oturan Liberya bayraklı "Lady Zehma" isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı

Bebek koyundaki 173 metre boyundaki gemi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-3 ve KEGM-5 botları olay yerine sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekipleri, kargo gemisine çıkarak inceleme yaptı. Dalgıçlar denizin yüzeyi ile dibinde çalışma yürüttü. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı görevliler de Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarına destek verdi.

Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya götürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin Lady Zehma isimli gemiyi Ahırkapı'ya çekmesinin ardından İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı.

Karaya oturan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alınmıştı.

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