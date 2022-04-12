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İstanbul Emniyeti'nden şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği

TÜRK Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Sancaktepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde Şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği düzenlendi.
İstanbul Emniyeti'nden şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Ak Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çeşitli ilçe emniyet müdürleri, şehit aileleri ve gaziler aileleriyle birlikte katıldı.

Programın başlangıcında, İstanbul'un işgalinde Fransızlar tarafından tutuklanarak sürgün edilen polis memuru Mehmet Cemil Efendi'nin hayatını anlatan 'Polis Cemil Efendi' adlı belgesel izlendi. Çok beğenilen belgeselin yapımcısı Servet Aydemir’e İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından plaket verildi.

İftar yemeğinin ardından okunan dualardan sonra konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Yaklaşık 17 milyonluk bir metropol şehirde yaşıyoruz. Avrupa'nın birinci, dünyanın on üçüncü büyük şehri olan İstanbul'umuzda huzur ve güvenliğinin, vatandaşımızın can ve mal emekleri sağlamak ve toplumun huzurunu sağlamak için saat mefhumu gözetmeksizin arkadaşlarımızla beraber görev yapıyoruz. Aziz şehitlerimizin değerli aileleri, sizler en değerli varlıklarınıza oğullarınızı, kardeşlerinizi, eşlerinizi bu vatan için şehit verdiniz. Bunun dünyevi olarak bir karşılığı olmayacağı gibi bundan daha büyük bir fedakarlık da olamaz. Sizler şehitlerimizin bizlere emanetisiniz ve baş tacısınız. Kahraman gazilerimiz sizler şehadet arzusuyla vazifenizi yaparken gazi oldunuz. En az şehitlerimiz kadar milletimizin kalbinde yer edindiniz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak şehit ailelerimizle, gazilerimizin daima yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

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