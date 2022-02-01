  • BIST 2.025,58
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.3751
  • Euro 15.0745
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi

İstanbul Havalimanı girişinde, salgın nedeniyle uygulanan bilet kontrolü bugünden itibaren kaldırıldı.
İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, hem gidiş hem de plaza katındaki kapılarda geçerli olan bilet kontrol uygulamasının kaldırılmasıyla terminal binası herkesin hizmetine yeniden açıldı.

Alınan üst düzey Kovid-19 tedbirleri sayesinde, havalimanına gelen karşılayıcılar ve uğurlayıcılar artık 1, 3, 4, 5, 9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına girebilecek.

Yolcuların uçuş öncesinde havalimanına gidiş sürelerini etkileyen uygulamanın son bulmasıyla İstanbul Havalimanı'nda normalleşme yolunda yeni bir adım daha hayata geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı01 Şubat 2022 Salı 13:06
  • Zümrüt Apartmanı facialarının önüne geçmek için 'binalara vize' önerisi01 Şubat 2022 Salı 13:06
  • Sivas'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı01 Şubat 2022 Salı 13:04
  • Azerbaycan Milli Meclisi Şuşa Beyannamesi'ni onayladı01 Şubat 2022 Salı 12:25
  • Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı01 Şubat 2022 Salı 12:23
  • Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı inşaat sahasına ulaştı01 Şubat 2022 Salı 12:22
  • Şile Tapu Müdürlüğü'ne 2'nci dalga rüşvet operasyonu; 12 gözaltı01 Şubat 2022 Salı 11:57
  • Bakan Soylu: 2021 yılında rekor kırarak 22 ton 234 kilogram eroin, 2 ton 841 kilogram kokain ele geçirdik01 Şubat 2022 Salı 11:45
  • Kayseri'de heyelan; Kapuzbaşı yolu kapandı01 Şubat 2022 Salı 11:44
  • Ataşehir çakar denetimi; geri geri giden sürücüye ceza01 Şubat 2022 Salı 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti