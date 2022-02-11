  • BIST 2.007,19
  • Altın 784.75785
  • Dolar 13.4738
  • Euro 15.3569
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -2 °C
»

İstanbul Havalimanı ikinci kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü

İGA Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi Kadri Samsunlu, "Bu değerli ödülü, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak ikinci defa kazanmamız, İstanbul Havalimanı'nın ne denli doğru bir proje olduğunun en büyük kanıtı." dedi.
İstanbul Havalimanı ikinci kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü

İstanbul Havalimanı "Air Transport Awards" ödüllerinde bu sene de "Yılın Havalimanı" seçildi.

İGA Havalimanı İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı "Air Transport Awards" kapsamında 14 kategoride gerçekleştirilen değerlendirmede, üst üste ikinci kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

İstanbul Havalimanı adına ödülü İGA Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, Yunanistan'da gerçekleştirilen törende aldı.

Samsunlu, yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 salgınına rağmen operasyonları sorunsuz şekilde hız kesmeden sürdürmeyi başardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Genç bir kurum olmamıza karşın çevik yapımız, teknolojik gelişmelere uygun altyapımız ve havacılık sektörüne yön veren çalışmalarımızla dünyanın en dirençli havalimanı konumuna yükselmeyi başardık. Bu yaklaşım ve Türkiye'yi havacılık sektöründe temsil etme misyonumuzla birlikte yatırımlarımıza ara vermedik. Dahası yeni havayollarını da bünyemize katarak, yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın bir yansıması olarak da uluslararası havacılık otoriteleri tarafından ödüllere layık görülüyoruz. Türkiye adına uluslararası bir ödüle daha layık görüldüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz. Havacılık sektörü uzmanları ve okuyucular tarafından her yıl düzenlenen Air Transport Awards ödüllerinde üst üste iki yıl 'Yılın Havalimanı' ödülünü almak gurur verici. Bu değerli ödülü, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak ikinci defa kazanmamız, İstanbul Havalimanı'nın ne denli doğru bir proje olduğunun en büyük kanıtı."

"Air Transport Awards" ödüllerini düzenleyen Air Transport News Genel Direktörü ve Üst Yöneticisi Kostas Iatrou da İGA İstanbul Havalimanının son 2 yılda kayda değer ölçüde direnç ve verimlilik gösterdiğini vurgulayarak, ilgilileri tebrik etti.

Oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve sektör yöneticisi katıldı
Havacılık otoritelerinden görüş alınarak gerçekleştirilen oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve sektörün önde gelen yöneticileri katılıyor.

Yarışmanın geçmiş yıllarda kazananları arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanları da yer alıyor. İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Airport'tan sonra üst üste ödül kazanan ikinci havalimanı durumunda bulunuyor.

Air Transport Awards Ödülleri, her yıl Hermes-Air Transport Organizasyonu, Air Transport News ve America Latina Aeronoticias ortaklığında düzenlenirken, Uluslararası Havalimanları Konseyi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği gibi havacılık sektörünün önde gelen kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor.

Air Transport News için dünyada havalimanları konusunda uzman olan, seyahat hususunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama gibi alanlarda görüş bildirenler tarafından her yıl oylama gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle 16 Şubat'ta toplanacak11 Şubat 2022 Cuma 13:24
  • İstanbul Havalimanı ikinci kez "Yılın Havalimanı" ödülüne layık görüldü11 Şubat 2022 Cuma 13:19
  • MSB: 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi11 Şubat 2022 Cuma 12:18
  • FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı11 Şubat 2022 Cuma 12:17
  • Bartın’da heyelan; 1 ev tahliye edildi11 Şubat 2022 Cuma 12:16
  • Ahmet'e saldıran köpeğin sahibi hakkında işlem başlatıldı11 Şubat 2022 Cuma 12:15
  • Konsolosluk Çağrı Merkezi 2005'ten bu yana 7,5 milyon çağrıya yanıt verdi11 Şubat 2022 Cuma 12:14
  • Cumhur ittifakından Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu11 Şubat 2022 Cuma 12:13
  • Adana'da "gündüz" düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama11 Şubat 2022 Cuma 12:13
  • 13 bin 500 doları otobüste unuttular11 Şubat 2022 Cuma 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti