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İstanbul Havalimanı seyir terası başvuruları başlıyor

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, geçen yıl açılışı yapılan Türkiye'nin ilk resmi spotter (seyir terası) alanını kullanmak isteyenler için başvuru sürecini başlattı.
İstanbul Havalimanı seyir terası başvuruları başlıyor

Uçakların iniş-kalkışlarını yakından görmek ve hava trafik kontrol kulesini fotoğraflamak isteyenler, İGA'nın internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Başvuruların haftalık değerlendirileceği sistemde alana girişler geçici apron kartıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul Havalimanındaki spotter alanı, Pist 1 ve hava trafik kontrol kulesini gören hakim bir noktada yer alıyor.

Sadece cuma günleri hizmet verecek spotter alanına ulaşım, İstanbul Havalimanı terminal binası -2 katında yer alan 7 numaralı kolonun önünden İGA tarafından ücretsiz sağlanacak.

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