İstanbul Havalimanı'nda geleneksel ramazan etkinlikleri düzenleniyor

Ramazan ayı kapsamında İstanbul Havalimanı’nda yolculara özel etkinlikler düzenleniyor. Terminalin bir tarafında "Karagöz ve Hacivat", "Kavuklu ile Pişekâr" gibi oyunlar oynanırken, diğer tarafta ise yolculara pamuk şeker, şerbet ve macun ikram ediliyor.