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İstanbul Havalimanı'nda geleneksel ramazan etkinlikleri düzenleniyor

Ramazan ayı kapsamında İstanbul Havalimanı’nda yolculara özel etkinlikler düzenleniyor. Terminalin bir tarafında "Karagöz ve Hacivat", "Kavuklu ile Pişekâr" gibi oyunlar oynanırken, diğer tarafta ise yolculara pamuk şeker, şerbet ve macun ikram ediliyor.
İstanbul Havalimanı'nda geleneksel ramazan etkinlikleri düzenleniyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’nda geleneksel etkinlikler, yolcularla buluşuyor. Havalimanı işletmecisi İGA tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri, yerli ve yabancı yolcular ilgiyle takip ediyor.


 

ETKİNLİKLER RAMAZAN AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK


 

Ramazan ayı için özel olarak süslenen terminalin gidiş ve geliş katlarında oluşturulan alanlarında geleneksel sanatlara ilişkin etkinlikler gerçekleştiriliyor. Karagöz ve Hacivat, Kavuklu ile Pişekâr oyunları başta olmak üzere gölge, kukla, meddah oyunları sahneleniyor. Ayrıca atlı karınca, dönme dolap ve trambolinin yer aldığı alanda ise oyunlar oynayan çocuklar eğlenceli dakikalar yaşıyor.  Etkinlikler, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

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