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İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 58 kilogram kokain yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza NARKOKİM ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 58 kilo 297 gram kokain ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 58 kilogram kokain yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza NARKOKİM ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 58 kilo 297 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi yapıldı.

Çalışma sonucunda, Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'dan İstanbul'a gelen uçaktaki Sierra Leone uyruklu bir kişi şüpheli olarak değerlendirilip takibe alındı. Hava Takip Sisteminden izlenerek uçağın yanaşacağı körükte önlem alan ekiplerce, uçak kapısında yapılan pasaport kontrolünde, şüpheli kişi tespit edildi.

Şüphelinin beraberinde bulunan çantalar ile bagajları narkotik dedektör köpeklerine koklatıldı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine x-ray taramasından geçirilen valizlerde şüpheli madde yoğunluğu tespit edildi.

Bunun üzerine NARKOKİM ekiplerince şüphelinin valizinde yapılan aramada 10 paket içerisinde 23,410 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonu derinleştiren ekipler, söz konusu yolcuyu havalimanı dışında karşılayacak başka birini daha tespit etti. Bu şahsın evinde yapılan aramada ise 25 paket içerisinde 28,287 kilogram kokain yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise İstanbul'dan Avustralya'ya gönderilmek istenen bir kargo şüpheli olarak değerlendirildi. Yapılan detaylı incelemede silindir şeklindeki makine parçasının içerisine gizlenmiş halde 3,472 kilogram kokain ele geçirildi.

Yine İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen üçüncü operasyonda da Brezilya'dan İstanbul'a gelen uçakta seyahat eden yabancı uyruklu bir şüpheli takibe alındı. Şüphelinin üst aramasında her iki bacağında bantlarla sarılmış halde şeffaf poşetler içinde 3,128 kilogram kokain yakalandı.

Gümrük Muhafaza NARKOKİM ekiplerince gerçekleştirilen üç operasyonda, toplam 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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