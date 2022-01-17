  • BIST 2.090,03
  • Altın 779.65881
  • Dolar 13.4343
  • Euro 15.3321
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonlarında 3 kişi yakalandı

İki operasyonda piyasa değeri 1 milyon dolar olan çok sayıda kaçak ilaç ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonlarında 3 kişi yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen iki operasyonda çok sayıda ilacı yurt dışına kaçak olarak çıkarmak isteyen 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ilaçları yasa dışı yollarla yurt dışına götürmek isteyen zanlılara yönelik çalışmalar kapsamında, 28 Aralık'ta hareketlerinden şüphelenilen 2 kişi, bagaj emanet bölümünden 2 çanta aldıktan sonra araçla havalimanı çıkışına doğru seyrettikleri sırada durduruldu.

Gözaltına alınan şüpheliler İbrahim K. ve Rusya uyruklu Arslanali K'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada faturası ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan farklı markalarda 5 bin tablet ilaç ele geçirildi.

Ekiplerce 11 Ocak'ta yurt dışına gitmek üzere geldiği havalimanında şüphe üzerine durdurulan Libya uyruklu A.A.A.M'nin yanındaki çantada da 2 bin tablet kaçak ilaç ele geçirildi.

İki operasyonda ele geçirilen diyabet, kanser, domuz gribi ve Kovid-19 için kullanılan ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu belirtildi.

"Terör örgütü El Kaide'ye üye olmaktan" 2015'te suç kaydı bulunan şüphelilerden İbrahim K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, yabancı uyruklu iki şüpheli deport edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurum: Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerindeki aynı hassasiyeti Arnavutluk'taki Laç için de gösterdik17 Ocak 2022 Pazartesi 15:04
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'ta 522 deprem konutunu teslim ediyoruz17 Ocak 2022 Pazartesi 14:56
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta17 Ocak 2022 Pazartesi 14:09
  • 2021'de en çok Konya Mevlana Müzesi ziyaret edildi17 Ocak 2022 Pazartesi 13:54
  • Mersin'de 'Pençe-2' operasyonunda yakalanan DEAŞ'lılar adliyede17 Ocak 2022 Pazartesi 13:54
  • Doktor, ilaçla uyuttuğu hastaya cinsel saldırı iddiasıyla tutuklandı 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:53
  • Lukaşenko, Belarus’un batı sınırlarına 30 binden fazla asker konuşlandığını bildirdi17 Ocak 2022 Pazartesi 13:51
  • Çin: ABD'nin Orta Doğu'da bıraktığı 'güç boşluğunu' doldurmayacağız17 Ocak 2022 Pazartesi 13:50
  • Meteorolojiden Ege, Akdeniz ve Güneydoğu için zirai don uyarısı17 Ocak 2022 Pazartesi 13:09
  • Eski Zaman gazetesi editörü ile eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı17 Ocak 2022 Pazartesi 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti