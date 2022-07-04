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İstanbul-İzmir yolunda feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Manisa il sınırında sabaha karşı meydana gelen kazada aynı aileden biri bebek 5 kişi hayatını kaybetti. Dün de Konya'da yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.
İstanbul-İzmir yolunda feci kaza: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir-Manisa sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı araç ile Salih A.'nın kullandığı 34 POL 36 plakalı araç çarpıştı.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada, 54 ZP 870 plakalı araçta bulunan Bedri Kebiç (33) , Beyhan Kebiç (28) , Seyhan Akkuş (47), Berat Ömer Kebiç (2) ve Bedirhan Kebiç (1) hayatını kaybetti.

Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım A. ise yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA'DA DA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün Konya-Beyşehir yolunda meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. 

Konya'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 4 yaralı
Konya'da k

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