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İstanbul Kadıköy'de metrobüste çıkan yangın seferleri aksattı

Kadıköy Acıbadem durağında metrobüsün motor kısmında çıkan yangın seferlerde aksamaya neden oldu.
İstanbul Kadıköy'de metrobüste çıkan yangın seferleri aksattı

Söğütlüçeşme istikametine giden ve içinde yolcuların bulunduğu metrobüsün Acıbadem durağına yanaşırken arka kısmında yangın çıktı.

Motor kısmı alev alan ve yoğun duman yayılan araçtaki yolcular tahliye edildi. Bazı yolcular dumandan etkilendi, olay sırasında durakta yoğunluk oluştu.

Metrobüs şoförü ve o sırada yolcuların arasında bulunan bir itfaiye eri, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle aksama yaşanan seferler, aracın metrobüs yolundan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüs arıza yaptı.

Arızalanan metrobüsten inen yolcular, yoldan geçen diğer araçlara bindi.

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