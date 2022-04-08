  • BIST 2.345,20
  • Altın 915.467
  • Dolar 14.7442
  • Euro 16.019
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 13 °C
»

İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 20'si yakalandı.
İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen kamu personelinin de bulunduğu şüphelilerden 20'si yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rekabet Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak08 Nisan 2022 Cuma 09:30
  • Tuzla'daki askeri alanda çıkan yangın kontrol altına alındı08 Nisan 2022 Cuma 09:28
  • Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak08 Nisan 2022 Cuma 09:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı08 Nisan 2022 Cuma 09:27
  • Paraşütçü Rus askerleri emre itaat etmedi, savaş bölgesinden geri döndü!08 Nisan 2022 Cuma 09:26
  • Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü08 Nisan 2022 Cuma 09:25
  • Bakan Kurum'dan, sokak atık toplayıcılarına 'mesleki statü' ve 'itibar' sözü07 Nisan 2022 Perşembe 23:26
  • Bakan Soylu, Gambiyalı mevkidaşı Sonko'yla bir araya geldi07 Nisan 2022 Perşembe 23:25
  • İBB önünde toplu ulaşım zammı protestosu07 Nisan 2022 Perşembe 22:52
  • Ankara Barosu'ndan görme engelli avukata destek açıklaması07 Nisan 2022 Perşembe 21:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti