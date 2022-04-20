  • BIST 2.518,54
  • Altın 921.007
  • Dolar 14.6649
  • Euro 15.9333
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 14 °C
»

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'si yakalandı.
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen farklı FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve örgütsel faaliyetlere devam ettiği, ankesör-büfe telefonları üzerinden görüşme yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 12'si yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 58 bin 61 dolar ve 73 bin 465 avro ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlılardan birinin yurt dışında olduğu, ikisinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van'da, araçta 28 bin 80 sentetik hap ele geçirildi20 Nisan 2022 Çarşamba 13:17
  • İki katlı binanın bahçesinde ölü bulundu20 Nisan 2022 Çarşamba 13:16
  • 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda patlayıcıyla yakalanan 3 sanığın yargılandığı davada karar20 Nisan 2022 Çarşamba 13:14
  • Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı20 Nisan 2022 Çarşamba 13:13
  • Teröristbaşı Duran Kalkan Türkiye'yi tehdide kalkıştı20 Nisan 2022 Çarşamba 13:12
  • Pençe-Kilit Operasyonu'nda 200 ve 300 metre uzunluğunda 2 mağara tespit edildi20 Nisan 2022 Çarşamba 13:09
  • Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı20 Nisan 2022 Çarşamba 13:08
  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl 1 ay hapis istemi20 Nisan 2022 Çarşamba 13:08
  • Dur ihtarına uymayarak bekçiyi şehit eden sanığa 18 yıl 10 ay hapis20 Nisan 2022 Çarşamba 12:42
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastasına moral verdi20 Nisan 2022 Çarşamba 12:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti