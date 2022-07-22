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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile koordineli biçimde, FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 60 şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Düzce, Şanlıurfa, Samsun, Sakarya, Kayseri ve Kocaeli'de belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 42 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, örgütün haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı oldukları, haklarında, daha önce yakalanan ve etkin pişmanlıktan faydalanan örgüt üyelerinin ifadelerinin olduğu ve örgüt yöneticisinin talimatıyla Bank Asya’ya para yatırdıkları ortaya çıktı.

Şüpheliler arasında 6 eski kamu personeli yer alıyor
Örgütün mahrem ve bölge yapılanması içerisinde faaliyetli oldukları tespit edilen şüpheliler arasında, KHK ile mesleğinden ihraç edilmiş 6 eski kamu personelinin de olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 42 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken firari 18 zanlının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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