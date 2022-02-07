İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Operasyonda yurt dışından getirilerek şasi ve motor bilgileri değiştirildiği belirlenen 13 lüks otomobile el konuldu.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen lüks otomobilleri usulsüz yöntemlerle sattıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte fatura ve belgelerle yurt dışından getirilen lüks otomobilleri noterde tescil ettirerek piyasaya sürdükleri iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin Türkiye'de kayıtlı olan araçların şasi ve motor bilgilerini bu otomobillere kopyalayarak sattıkları belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul, Amasya ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda usulsüz yöntemlerle ülkeye getirildiği tespit edilen 13 lüks otomobile el konuldu.