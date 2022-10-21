İstanbul merkezli "sağlık yolsuzluğu" operasyonunda 52 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, hastanelerdeki ilaç ve sağlık malzemeleri satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun koordinesinde sağlık alanında nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Bir yıldır yürütülen soruşturma ve projeli çalışma kapsamında, örgütlü olarak 71 suç eylemi gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, aralarında hastane çalışanı zanlıların bulunduğu suç örgütünün, başkaları adına reçetelendirilerek SGK Başkanlığına faturalandırılan ilaçlar ile sağlık alanında kullanılan çeşitli tıbbi malzemeleri kendi zilyedine geçirip kamuyu dolandırdıklarını tespit etti.

Ekipler, incelemelerinde, ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemenin suç örgütüne ait İstanbul'daki yasa dışı depoya getirildiğini belirledi.

Karekodları koparılan ve saklama koşulları belirsiz ilaçların piyasa fiyatının çok altında yurt dışındaki teslimat adreslerine gönderildiğini veya yurt içinde yabancı uyruklulara satıldığını ortaya çıkaran ekipler, halk sağlığını tehdit eden şüphelilerin örgütlü olarak "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediklerini saptadı. Bu yöntemle uluslararası nitelikli suç örgütünün yüksek miktarda kamu zararı oluşarak haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

57 bin kutu ilaç ele geçirildi

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 zanlının yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, sağlık kuruluşunda yapılan denetim ve aramalarda 57 bin 851 kutu ilaç, 220 bin 896 miligram sıvı ilaç, 18 bin 536 intraket, 8 bin 965 line kablosu, bin 851 hasta önlüğü, oksijen tüpü ile kamu hastanelerinden kaçırılan çok sayıda sarf malzemesi ele geçirildi.

Kamu zararına yönelik tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.