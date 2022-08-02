  • BIST 2.677,66
  • Altın 1023.029
  • Dolar 17.9484
  • Euro 18.3739
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

İstanbul merkezli terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İstanbul merkezli terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 29 Temmuz'da İstanbul, Van ve Muğla'da düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan aralarında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Ö'nün de olduğu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'inin tutuklandığı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildiği, Orhan Ö. ve diğer 4'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Operasyon
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Temmuz'da, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemişti. İstanbul, Van ve Muğla'da yapılan baskınlarda, aralarında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Ö'nün de olduğu toplam 12 kişi gözaltına alınmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar: Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'taki garantörlük görevini eksiksiz şekilde yerine getirmeyi sürdürecek02 Ağustos 2022 Salı 09:58
  • Dünya, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının başlamasını memnuniyetle karşıladı02 Ağustos 2022 Salı 09:57
  • Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de02 Ağustos 2022 Salı 09:57
  • İstanbul merkezli terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı02 Ağustos 2022 Salı 09:56
  • Anayasa Mahkemesinden 'trafik cezası' kararı02 Ağustos 2022 Salı 09:52
  • Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi02 Ağustos 2022 Salı 09:46
  • Hatay'dan acı haber! Araç kazası sonrası şehit oldu02 Ağustos 2022 Salı 09:45
  • Yenimahalle Kadın Çalıştayı’nda02 Ağustos 2022 Salı 09:45
  • Yenimahalleliler Kahve Festivali’nde buluştu02 Ağustos 2022 Salı 09:39
  • Çiftlik Bank davasında yeni iddianame02 Ağustos 2022 Salı 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti