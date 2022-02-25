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İstanbul-Moskova uçuşları NOTAM nedeniyle bir saat uzadı

Ukrayna'daki savaş nedeniyle hava sahasının NOTAM'lanmasının ardından Türkiye'den Rusya'ya yapılan sivil uçuşların rotası da değişti. Buna göre İstanbul'dan Moskova'ya yapılan seferlerde Doğu Avrupa üzerinden dolaşan uçakların uçuş süresi bir saat uzadı.
İstanbul-Moskova uçuşları NOTAM nedeniyle bir saat uzadı

Rus ordusunun başlattığı askeri harekatın ardından başta Ukrayna olmak üzere geniş bir hava sahası NOTAM'landı. Bu bölgenin sivil uçuşlara kapanmasının ardından. Birçok havayolu şirketi alternatif rotalar kullanmaya başladı. Türkiye ile Rusya arasında devam eden uçuşlarda uçaklar Doğu Avrupa üzerinden dolaşıyor.  İstanbul'dan Moskova seferini yapan uçaklar daha önce, Karadeniz ve Ukrayna üzerinden Rusya hava sahasına giriş yaparken, NOTAM nedeniyle bu rota değişti. Yeni rotaya göre uçaklar Romanya üzerinden Slovakya, Polonya, Litvanya hava sahası üzerinden Moskova'ya uçuyor. 

NORMALDE UÇUŞ SÜRESİ 2,5 SAAT

İstanbul ile Moskova arasındaki uçuş süresi normalde 2 saat 30 dakika civarındayken, hava sahasının kapanması nedeniyle bu süre 3 buçuk saate çıktı. Türk Hava Yolları'nın bugün İstanbul'dan kalkan TK413 sayılı uçağı, Doğu Avrupa rotasını izleyerek 3 saat 35 dakika sonra Moskova'ya iniş yaptı. Eski ve yeni uçuş rotası anlık uçuş takip sitesi fligthradar'daki verilere de yansıdı

NOTAM NEDİR?

NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayını.

Kaynak: Haber Kaynağı
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