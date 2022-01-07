İstanbul patladı!" Neredeyse tamamen kızardı, Bakan Koca uyardı

Rekor vaka sayıları açıklanırken, İstanbul en riskli illerin başında geliyor. Kentte risk haritası neredeyse tamamen kırmızıya döndü. Sağlık Bakanı Koca vatandaşlara aşı ve tedbir uyarısı yaptı.

İlk vakanın görüldüğü 2020 Mart'ından beri en yüksek vaka sayıları açıklanıyor. Vaka sayısı 70 bin sınırına dayandı.

KOCA'DAN AŞI VE TEDBİR AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Koca aşı ve tedbirler için vatandaşlara uyarıda bulundu. Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL NEREDEYSE TAMAMEN KIZARDI

Koronavirüs salgınının başından bu yana en kritik kentlerden biri İstanbul oldu. Omicron etkisiyle megakentteki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda.