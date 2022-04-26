  • BIST 2.482,60
  • Altın 905.882
  • Dolar 14.7733
  • Euro 15.8577
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

İstanbul Sofya Expres seferleri yeniden başladı

Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen İstanbul Sofya Expres seferlerine yeniden başlandı. İlk tren seferinin yola çıkması nedeniyle tören düzenlendi.
İstanbul Sofya Expres seferleri yeniden başladı

İstanbul Halkalı'dan Sofya'ya yolcu taşıyan İstanbul Sofya Expres seferlerine pandemi nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinde ara verildi. Normalleşmenin ardından Türkiye ve Bulgaristan arasında yapılan görüşmeler sonrası seferlerin yeniden başlamasına kararlaştırıldı. İlk trenin yola çıkması nedeniyle Halkalı Tren İstasyonu'nda saat 21.00'de tören düzenlendi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük törende yaptığı konuşmada, "TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğümüzce yürütülen ve günde ortalama 600 binden fazla yolcu, 200 yük tren seferi ile 91 bin ton yükü ulaştırdığımız yolcu ve yük taşımacılığı hizmetlerimiz ile sınırları aşmaya devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız uluslararası yolcu taşımalarımızı da bugün yeniden başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 yıllık aranın ardından yeniden raylara inen İstanbul Sofya Ekspresi'ni de farklı rotaların önünü açma yolundaki ilk adım olarak görüyoruz. İstanbul-Sofya Ekspresi'nin ülkemiz ile Avrupa arasındaki uluslararası yolcu trafiğini demiryolu ile sağlaması açısından da ayrı bir önemi bulunmakta. 2017-2020 yılları arasında 65 bin yolcuyu taşıdığımız İstanbul Sofya Ekspresi'nin aynı yoğun ilgi ile karşılanacağına eminiz" dedi. Törenin ardından yola çıkan İstanbul Sofya Expres, yetkililer ve davetliler tarafından uğurlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osmaniye’de silahlı kavga: 1 ölü26 Nisan 2022 Salı 09:40
  • Eyüpsultan'da dereye uçan otomobilden yara almadan kurtuldular26 Nisan 2022 Salı 09:38
  • Taksim Meydanı'ndan kaçırılan 4 Nepalli turist operasyonla kurtarıldı26 Nisan 2022 Salı 09:37
  • İstanbul Sofya Expres seferleri yeniden başladı26 Nisan 2022 Salı 09:36
  • Bakan Koca duyurdu: Bilim Kurulu toplantısının günü değişti26 Nisan 2022 Salı 09:35
  • ABD'de idam mahkumu kadının infazı ertelendi26 Nisan 2022 Salı 09:35
  • İzmir açıklarında 108 göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı26 Nisan 2022 Salı 09:34
  • Pekin'de Kovid-19 vakaları nedeniyle 11 ilçede toplu testler uygulanacak26 Nisan 2022 Salı 09:29
  • Bulgaristan Başbakanı Petkov bir aylık maaşını Ukrayna’ya silah alınması için bağışladı26 Nisan 2022 Salı 09:29
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hollanda'da HDV Ahi Evran Camisi'nin açılışını yaptı26 Nisan 2022 Salı 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti