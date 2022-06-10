İstanbul TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul TEM Otoyolu Pendik mevkisinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 34 KB 2488 plakalı çimento yüklü hafriyat kamyonu, otoyolun Ankara istikametinde seyir halindeyken, bariyerleri aşarak Edirne istikametinde ilerleyen M.B'nin kullandığı 34 FTL 657 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle arkadaki 4 araç birbirlerine vururken bu araçlardan 34 COP 850 plakalı otomobil ters döndü. Bu otomobildeki Kılıç Sümer ile 2 yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin kaza yapan araçları olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.