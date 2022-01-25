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İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası nedeniyle yoğunluk oluştu

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası nedeniyle yoğunluk oluştu

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GH 1581 plakalı kapalı kasa kamyonet devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü yara almadan araçtan çıkarken, kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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