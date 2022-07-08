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İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da, Kurban Bayramı ve tatil öncesi bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözlenirken metrobüs duraklarında ise sıra oluştu.
İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan bölgede trafik yoğunluğu dikkati çekiyor.

TEM otoyolu Avrupa-Anadolu geçiş güzergahında Seyrantepe'den başlayan yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Beyoğlu ve Beşiktaş'taki sahil yolunda yer yer trafik yoğunluğu görülüyor.

Mesai sonrası evlerine gitmek isteyenler ise başta metrobüs aktarma durakları olmak üzere istasyonlarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkileriyle TEM Ataşehir, Ümraniye ve köprü çıkışlarında yoğunluk yaşanıyor.

D-100 TEM bağlantı yolunda zaman zaman yoğunluk yaşandığı görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, kentte saat 19.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

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