İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu: 4 işçi tuvalette zehirlenerek öldü

İstanbul Valiliği, Güngören'de öğlen saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangında, yabancı kökenli 4 işçinin zehirlenerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

İstanbul Güngören'de tekstil malzemeleri üretilen imalathanede, öğlen saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıktığı katta patlamalar da meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ayrıca yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

VALİLİK ACI HABERİ DUYURDU

Güngören'deki yangın ve patlamalar ile alakalı açıklama yapan İstanbul Valiliği, yabancı kökenli 4 işçinin zehirlenerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolunda verdiği ifadesinde, 'Bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü' beyan etmiştir. Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Meydana gelen bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.