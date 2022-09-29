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İstanbul Valiliği'nden 'deplasman' kararı

İstanbul Valiliği; 'Üç büyük' kulübün kendi aralarında oynayacağı Lig ve Kupa müsabakalarında misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden 'deplasman' kararı

İstanbul Valiliği, İstanbul'un üç büyükleri arasında oynanacak tüm maçlara kulüplerin isteği ve kabulü doğrultusuna deplasman seyircisi yasağı getirildiğini açıkladı.

İşte Valilik'ten yapılan açıklama:

"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda,

İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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