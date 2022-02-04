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İstanbul Valiliği'nden İBB açıklaması! Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği, İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. tarafından dijital yöntemle yardım toplanmasıyla ilgili 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden İBB açıklaması! Soruşturma başlatıldı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İstanbul Vakfı tarafından "İstanbul'da dayanışmayı birlikte büyütüyoruz" sloganıyla başlatılan kampanyanın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, " İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzce; İBB sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfı tarafından ilimizdeki iki farklı AVM'ye yerleştirilen kiosklarla, dijital yöntemle yardım toplandığı tespit edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, bahse konu yardım toplama faaliyetinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince izne tabi olduğu, ancak herhangi bir izin alınmaksızın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle; 2860 sayılı Kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan "İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır…" hükmü gereğince başlatılan yasal işlemler devam etmektedir" denildi.

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