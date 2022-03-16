İstanbul Valisi Yerlikaya şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim etti

İstanbul'da bulunan 5 şehit yakını ve 13 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratları verildi.

Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile yurt içinde veya yurt dışında gösterdiği başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına gurur kaynağı teşkil eden şehitlerin yakınları ve gaziler için İstanbul Valiliği'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni gerçekleştirildi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Hüseyin Aksu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bazı ilçe belediye başkanları, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Yerlikaya, şehitlerin "şeref payesi", gazilerin de "onurları" olduğunu söyledi.

Bir insanın vatanı uğruna canından geçmesine bu dünyada paha biçmenin mümkün olmadığını belirten Yerlikaya, "Bugün, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, bizler hür ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak bu fazilet ve nimetler, hiç şüphesiz aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesindedir. Ne yaparsak yapalım, kahraman vatan evlatlarına minnet borcumuzu ödeyemeyiz." dedi.

"Bu vatan, bu topraklar asla sahipsiz kalmayacak"

Yerlikaya, İslam'da vatanı, milleti, inancı üzerine canından geçenlerin makamının şehitlik olduğunun vurgulandığını anımsatarak, Hazreti Muhammed'in şehitlik üzerine hadisini de paylaştı.

18 Mart'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Çanakkale herhangi bir savaş değildi. Bir milletin var oluş mücadelesiydi. Hakkari'den İzmir'e, Samsun'dan Adana'ya, Halep'ten Kosova'ya aziz milletimizin topyekün kıyamı, İstiklal Harbimizin ilk cümlesiydi. Çanakkale için Mehmet Akif, 'Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.' diyordu ya, işte bugün, Asım'ın nesli ete kemiğe bürünmüş olarak şehitlerimizin kıymetli emanetleri ve kahraman gazilerimiz burada. Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın dediği gibi, 'Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor.' Bu vatan, bu topraklar asla sahipsiz kalmayacak."

Şehit ve gazilerin yerinin gönüllerinin en müstesna köşesi olduğunu ifade eden Yerlikaya, kendilerine düşen en önemli vazifenin şehit aileleri ve gazileri asla ihmal etmemek olduğunu kaydetti.

Konuşmasının ardından Vali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, İstanbul'da bulunan 5 şehit yakını ve 13 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.

Tören, şehit aileleri ve gazilerle günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.