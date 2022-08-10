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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından hava durumuyla ilgili paylaştığı haritada, turuncu kodla gösterilen İstanbul'la ilgili şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım."

Yerlikaya, paylaşımında İstanbul Valiliğinin internet sitesinde yer alan "Marmara'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" şeklindeki duyuruya da link verdi.

İstanbul Valiliğinin duyurusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul ve Yalova çevresinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

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