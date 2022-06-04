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İstanbul ve Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir'in Karesi ilçesinde peş peşe korkutan depremler meydana geldi. Saat 01.13'te ilk deprem 4.3 büyüklüğünde ikinci deprem ise 4.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
İstanbul ve Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir, art arda gelen depremlerle sallandı. Saat 01.13'te meydana gelen 4,1'lik depremden 45 dakika sonra, 4,7 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 01.58'de meydana gelen depremin merkez üssü Karesi ilçesi. Yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,7 olarak ölçüldü.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra Çanakkale, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. Bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

İkinci depremden 45 dakika önce de, yine Karesi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, şimdiye kadar olumsuz bir ihbar alınmadığı belirtildi.

VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi. Muhtarlarla görüşüldüğünü ve sıkıntılı bir durumun olmadığını belirten Şıldak, itfaiye ekiplerinin araştırma yapması için tedbiren bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Öte yandan AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı kaydedildi.

120 DAKİKADA 30 ARTÇI DEPREM

Balıkesir bu gece peş peşe depremlerle sarsıldı. 4.1 ve 4.7'lik depremler vatandaşları huzursuz ederken, ilk depremin olduğu 01.13 itibari ile 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.

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