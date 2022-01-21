İstanbul ve çok sayıda ilde şiddetli kar yağışı! Sürmeli'den açıklama: Tam bir kış

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre yurdun büyük bir kesiminde etkili olması beklenen soğuk havayla İstanbul dahil bir çok ilde kar yağacak. Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli de 'Tam bir kış tablosu ortaya çıkacak' dedi.

Günlerdir yapılan son dakika hava durumu uyarılarının ardından artık geri sayım başlarken İstanbul dahil çok sayıda ilimiz beyaz örtüyle kaplanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'dan konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli de İstanbul için 'Tam bir kış manzarası oluşacak' diyerek uyarıda bulundu.

Hava sıcaklıklarının bugün iç ve doğu kesimlerde artacağı, ancak Cumartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

21 Ocak Cuma İstanbul hava durumu: İstanbulluların uzun bir süredir hasret kaldığı kar yağışı nihayet geliyor. Cuma günü sağanak yağışların etkili olması beklenen kentte akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve gece saatlerinden itibaren ise kar yağışıyla güne merhaba denilecek. Sıcaklıklar cumartesi günü eksi 1 dereceye kadar düşecek. Pazar günü ise kar yağışının en yoğun görüleceği gün olması bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), cuma günü akşam saatlerinden itibaren önümüzdeki bir hafta boyunca etkili olması beklenen dondurucu soğuk ve yağışlı hava nedeni ile sıcaklıkların 0 derece ve altında seyredeceği, beraberinde yer yer kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği yönünde uyarıda bulunurken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

BÜNYAMİN SÜRMELİ: KAR KALINLIĞI EN AZ 8-10 SANTİM OLACAK

Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, İstanbul, Ankara dahil kar yağışı beklenen birçok bölge hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

Sürmeli, "Yarın öğle saatlerinde yağış kesiyor. Akşam saatlerinden sonra yeni bir kar yağışı daha etkili olacak" dedi.

Bünyamin Sürmeli, "Yarın sabahın erken saatlerine kadar Anadolu Yakası iç kesimlerinde Çekmeköy, Ümraniye, Beykoy, Sancaktepe, Şile'de orta ve kuzey kesimlerde kar kalınlığı 8-9 santimi bulacak. Avrupa Yakası'nda ise 1-4 santim kar kalınlığı bekliyoruz. Yarın öğlen saatlerine kadar durum bu. " açıklamasında bulundu.

'TAM BİR KIŞ TABLOSU ORTAYA ÇIKACAK'

"Yarın öğle saatlerinde yağış kesiyor. Akşam saatlerinden sonra yeni bir kar yağışı daha etkili olacak." diyen Sürmeli, "Bu da halihazırda kar örtüsünün üzerine yeni bir örtü ekleyecek ve bu dönemin tamamın 2 derece sıcaklıkta gece sıfırın altında geçecek. Tam bir kış tablosu ortaya çıkacak. Afet seviyesinde değil ama 8-10 santim civarında kar kalınlığının oluşacağı yerler olacak. Üzerine çıkabilir ama altında olma ihtimali yok. Salı ve Çarşamba kar yağışları zayıflıyor ancak kar soğuğu devam ediyor." diye konuştu.

'ANADOLU'DA BİRAZ SIKINTILAR VAR'

Sürmeli, "Anadolu'da biraz sıkıntılar var. Bolu çevrelerinde 40-45 santimlik kar yağışı bekleniyor. Afyon dolaylarında sıkı bir kar yağışı bekliyoruz. Batı Karadeniz'de kar yağışı bekliyoruz. Gaziantep ve Kilis'te yeniden kar yağışı görülecek. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'de kar yağışı bekliyoruz. İç Anadolu ve Ankara kuvvetli kar yağışını cumartesi günü alacak." dedi.

21 Ocak Cuma hava durumu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Marmara Bölgesinin tamamı ve İç Anadolu Bölgesi'nin batı ve güney kesimlerinde de karla karışık yağmur etkili olacak. Karadeniz'in doğusunda güneş, Ege'de ise kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor.

22 Ocak Cumartesi Hava Durumu

22 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu: Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gün boyu İstanbul'da etkili olacak.

Ankara'da da kar yağışının hızlanması beklenirken İç Anadolu bölgesinde Kayseri, Eskişehir dahil çok sayıda ilde kar etkili olacak. Güney Ege ve Akdeniz'de ise yağmur görülecek.

23 Ocak pazar hava durumu

Pazar günü kar yağışı Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli olacak. İstanbul, Ankara, Kayseri, Tokat, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Konya, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Trabzon, Samsun, Rize, Giresun, Kars, Ardahan, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Şırnak, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ gibi illerde hava soğuk ve kar yağışlı.