İstanbul ve Tekirdağ'da sahte dolar operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan sahte dolar operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Baskında ayrıca 100 ibaresi bulunan 100 USD banknotun sağ alt tarafında bulunan 100 rakamını yapmaya yarayan serigraf tahtası, 100 adet üzerinde 100 yazısı ve yeşil renkli mühür baskı yapılmış şekilde boş tabaka, 3 adet ortası yırtılmış üzerinde Benjamin ve 100 ibareleri bulunan serigraf tahtası, Kazanlı diye tabir edilen Gofre yapımında kullanılan baskı makinası, 11 adet sahte paraların seri numaralarının basımında kullanılan numaratör, sahte para basımında kullanılan kalıpları silinmiş 10 adet CTP (Paranın üzerindeki resimleri yapmaya yarayan) kalıp, sahte para yapımında kullanılan 5 adet toner boya, 3 adet bilgisayar kasası, baskı makinası, bıçak makinası, sahte parayı kesmeye yarayan giyotin olarak tabir edilen 2 adet makine, 2 adet yazıcı-tarayıcı, 3 adet hard disk, 2 adet para sayma makinası, çok sayıda cep telefonu, sim kart, USB bellek ve dijital materyal ele geçirildi

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.