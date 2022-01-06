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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden Kazakistan’da iş birliği

Ülkeler arası akademik bağları güçlendirmek adına, Kazakistan’ın Almatı şehrinde yer alan The Eurasian Law Academy named after D.A. Kunayeva Vakıf Üniversitesi ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden Kazakistan’da iş birliği

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde gerçekleşen iş birliği protokolüne, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu imza attı.


 

“KAZAKİSTAN BİZİM ATA TOPRAKLARIMIZDIR, KARDEŞ ÜLKEMİZDİR”


 

Prof. Dr. Hacısalihoğlu protokole ilişkin yapmış olduğu konuşmasında, “Kazakistan bizim ata topraklarımızdır, kardeş ülkemizdir. Onlarla her türlü iş birliğine hazırız. Türkiye ile Kazakistan’ın içinde yer aldığı ve başını çektiği Türk Devletleri Teşkilatı yeni adıyla büyük bir yolculuğa çıkıyor. Biz de buna bir nebze katkı sunabilirsek büyük mutluluk duyacağız” dedi.


 

Son günlerde Kazakistan’da yaşanan olaylara ilişkin de bir açıklama yapan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “Kazakistan’ın bugünlerde yaşadığı sıkıntıları biliyorum ve yakinen takip ediyorum. Türkiye bu konuda resmi açıklamalarını yaptı. Her zaman, her konuda Kardeş Ülke Kazakistan’la birlikteyiz ve huzur içinde yükselişinin hep yanında olacağız” diye konuştu.

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