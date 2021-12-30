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İstanbul'a 11 ayda 7 milyon 980 bin 311 yabancı turist geldi

İstanbul, yılın 11 aylık döneminde 7 milyon 980 bin 311, kasım ayında ise 997 bin 620 yabancı turisti ağırladı.
İstanbul'a 11 ayda 7 milyon 980 bin 311 yabancı turist geldi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın 11 ayında 7 milyon 980 bin 311 oldu. Kasım ayında ise İstanbul'u 997 bin 620 kişi ziyaret etti. Turist sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127 arttı.

İstanbul'a kasımda 992 bin 454 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 5 bin 166 oldu. Geçen seneye göre kente hava yoluyla gelenlerin sayısı yüzde 127, deniz yoluyla gelenlerin oranı yüzde 70 arttı.

İstanbul'a hava yolu ile gelen turistlerin yüzde 59,82'si İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 26,45'i İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı. İstanbul Havalimanı'ndan 687 bin 124, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 303 bin 833, Atatürk Havalimanı'ndan ise 1497 turist İstanbul'a giriş yaptı.

Kente deniz yoluyla, Karaköy Limanı'ndan 2 bin 253, Tuzla Limanı'ndan 1499, Zeytinburnu Limanı'ndan 992, Ambarlı Limanı'ndan 207, Haydarpaşa Limanı'ndan 138, Marmara Limanı'ndan 24, Pendik Limanı'ndan 51, Sarayburnu Limanı'ndan 2 yabancı ziyaretçi geldi.

Kasımda turist sayısında Ruslar ilk sırada yer aldı
İstanbul'a gelen yabancılar arasında Ruslar, 92 bin 427 turistle ilk sırada yer aldı.

Rusları 85 bin 300 turistle İranlılar, 67 bin 25 turistle Almanlar, 40 bin 451 turistle İsrailliler, 37 bin 558 turistle Fransızlar, 35 bin 116 turistle İngilizler, 31 bin 624 turistle Amerikalılar, 27 bin 298 turistle Ukraynalılar, 25 bin 144 turistle Özbekistanlılar, 24 bin 836 turistle Iraklılar, 22 bin 868 turistle Hollandalılar, 21 bin 639 turistle Kuveytliler takip etti. Bu rakamlara göre megakente gelen toplam ziyaretçi sayısının yüzde 9,26'sını Ruslar, yüzde 8,55'ini İranlılar, yüzde 6,72'sini Almanlar, yüzde 4,05'ini İsrailliler, yüzde 3,76'sını Fransızlar ve yüzde 3,52'sini İngilizler oluşturdu.

Söz konusu dönemde 193 ülkeden turist gelirken Vatikan'dan 2, Mikronezya Federe Devletleri, Sao Tome ve Principe, Tuvalu ile Bhutan'dan birer kişi İstanbul'u ziyaret etti.

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