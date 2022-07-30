İstanbul'a 6 ayda 6 milyon 755 bin yabancı turist geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kenti haziranda 1 milyon 470 bin 586, bu yılın ilk 6 ayında ise 6 milyon 755 bin 300 yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı.