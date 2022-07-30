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İstanbul'a 6 ayda 6 milyon 755 bin yabancı turist geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kenti haziranda 1 milyon 470 bin 586, bu yılın ilk 6 ayında ise 6 milyon 755 bin 300 yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı.
İstanbul'a 6 ayda 6 milyon 755 bin yabancı turist geldi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mega kente haziranda ve 2022'nin ilk 6 ayında gelen yabancı turist sayısına yer verdi.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Kültürün, tarihin ve turizmin merkezi İstanbul'umuza haziran ayında gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 470 bin 586 oldu. Bu yılın ilk 6 ayında ise şehrimize gelen yabancı turist, 6 milyon 755 bin 300. Eşsiz İstanbul'umuza misafirlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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