  • BIST 4.105,46
  • Altın 984.957
  • Dolar 18.6091
  • Euro 18.2087
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

İstanbul'a barajlarda doluluk oranı düşüyor

İstanbul'u besleyen barajlarda doluluk oranı düştü, İSKİ'den tasarruf çağrısı geldi. Toplam su seviyesinin yüzde 40,02 olduğu barajların tek kaynak görülmemesi gerektiği belirtildi.
İstanbul'a barajlarda doluluk oranı düşüyor

İstanbul'da eylül ve ekim ayında beklenen yağışlar gerçekleşmedi, Megakent'i besleyen 10 barajdaki su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 3 Kasım itibarıyla 10 barajdaki toplam su seviyesinin yüzde 40,02 olduğunu açıkladı.

Alibeyköy Barajı, doluluk oranlarında en çok düşüş yaşanan barajlardan oldu. Geçtiğimiz aylarda baraj suları ile kaplı olan alanların bugünlerde kuraklık nedeniyle bataklık haline dönmesi, drone ile havadan görüntülendi.

Su seviyesi düştü

İSKİ'nin verilerine göre Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 23,25, Büyükçekmece'de yüzde 46,82, Darlık'ta 42,05, Elmalı'da yüzde 43,75, Istrancalar'da yüzde 27,8, Kazandere'de 27,79, Ömerli'de yüzde 43,17, Pabuçdere'de yüzde 4,47, Sazlıdere'de yüzde 44,17, Terkos'ta ise yüzde 43,5 oldu.

İSKİ'den 21 maddelik tasarruf çağrısı

Düşüşün ardından İSKİ'den önemli bir uyarı da geldi. İSKİ, su kullanımına ilişkin 21 maddelik bir metin paylaşarak tasarruf çağrısı yaptı.

Gereksiz harcanan su miktarının en aza indirilmesi, akıtan muslukların tamir edilmesi, banyoda geçirilen sürenin bir dakikaya indirilmesi gibi önerilerin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

"İstanbul'da kısa vadede bir susuzluk problemi yaşanması öngörülmemekle birlikte barajların doluluk oranı ne olursa olsun, küresel iklim değişikliğinin etkilerinden korunabilmek adına su tasarrufunda bulunmak gerekiyor."

"Yağışlarımızdan faydalanamıyoruz"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritalarını hatırlatarak, "4 yıllık haritaya bakarsak, şiddetli bir kuraklık olduğunu görüyoruz. Yağışları sadece şehirlerdeki barajlarda değil, kentin belli bölgelerindeki su toplama haznelerinde barındırarak da toplamamız gerekiyor. Çünkü yağışlar, şu an beton arazilere ve asfalt yüzeylere geliyor, ardından akışa geçip atık su olarak denizlere karışıyor. Yağışlarımızdan faydalanamıyoruz. Tek su toplama kaynağımız, barajlar olmamalı." dedi.

"Kar yağışı Ege hariç tüm bölgelerde azalacak"

Kar yağışı ile ilgili de son tahminleri paylaşan Demirhan, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, aralık ayında yağışlar ortalama seviyede olabilir. Ancak La Nina ikliminin etkisi de yüksek olacaktır. Kasım ile ocak ayı arasındaki kar yağışlarında, Ege hariç tüm bölgelerde azalma bekleniyor. Öngörüler bu yönde. Şu anda kuraklık olan bölgelerde, bu kış da kar yağışının az olması bekleniyor." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu: 16 kişilik aday kadrosu belli oldu03 Kasım 2022 Perşembe 16:22
  • 23 tonluk roket kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya düşüşe geçti03 Kasım 2022 Perşembe 15:10
  • AK Parti sandıkta görev alacak 100 bin kişi belirledi03 Kasım 2022 Perşembe 14:10
  • Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Ana faktör Türkiye'dir03 Kasım 2022 Perşembe 13:46
  • İçişleri: 'Eren' operasyonlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi03 Kasım 2022 Perşembe 13:18
  • 2023 yılı MTV ve trafik cezası ücretleri belli oldu (2023 pasaport ve ehliyet harçları)03 Kasım 2022 Perşembe 12:41
  • Evlilik birliği Anayasa'ya dahil olacak: Bakan Bozdağ duyurdu03 Kasım 2022 Perşembe 11:45
  • Bakan Kurum: 'İklim Kanunu' dünyada model bir ülke yapacak03 Kasım 2022 Perşembe 11:44
  • Bakan Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 429 terörist etkisiz hale getirildi03 Kasım 2022 Perşembe 11:24
  • Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı03 Kasım 2022 Perşembe 10:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti