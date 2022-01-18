İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor! Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

Kar yağışı Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre İstanbul'da da salı günü karla karışık, çarşamba günü ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı İstanbul'da uzun bir süredir beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun büyük bir kesiminde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkili olurken, ülke geneli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'DA

İstanbul hava durumu / İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un son dakika uyarılarına göre kar yağışı İstanbul'da da görülecek. 18 Ocak Salı günü sıcaklıklar düşerken şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.

Sabah saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Çamlıca gibi bölgelerde görülecek olan karla karışık yağmur, akşam saatlerine yerini kar yağışına bırakacak. Çarşamba günü İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam edecek.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sulu kar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

MGM'DEN 19 İL İÇİN KAR UYARISI

Kış ayının ortasında artık kar yağışı iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlarken MGM'den gelen son dakika haberine göre 18 Ocak Salı (Bugün) 19 ilde kar yağışı ve soğuk etkili olacak.

Bu iller arasında Adıyaman, Bingöl, Bolu, Elazığ, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Tunceli, Karabük, Osmaniye, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce yer aldı. Vatandaşlar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile Kocaeli ve Sakarya kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE HAVA DURUMU -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL HAVA DURUMU 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ HAVA DURUMU 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR HAVA DURUMU -3°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

DENİZLİ HAVA DURUMU 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

İZMİR HAVA DURUMU 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MUĞLA HAVA DURUMU 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA HAVA DURUMU 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA HAVA DURUMU 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ISPARTA HAVA DURUMU -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

MERSİN HAVA DURUMU 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU -3°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KAYSERİ HAVA DURUMU -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA HAVA DURUMU -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Salı) sabah saatlerinde Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU HAVA DURUMU -4°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KASTAMONU HAVA DURUMU -4°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP HAVA DURUMU 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK HAVA DURUMU 4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE HAVA DURUMU -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN HAVA DURUMU 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT HAVA DURUMU -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON HAVA DURUMU 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (doğusu dışında) yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI HAVA DURUMU -32°C, -16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM HAVA DURUMU -19°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA HAVA DURUMU -7°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

VAN HAVA DURUMU -19°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

GAZİANTEP HAVA DURUMU -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN HAVA DURUMU -5°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

SİİRT HAVA DURUMU -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı