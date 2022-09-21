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İstanbul’da 11 konteyner dolusu kaçak vantilatör yakalandı

Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı limanında, yurda usulsüz sokulmak istenen 11 konteyner içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Türk lirası olan binlerce vantilatör ele geçirdi.
İstanbul’da 11 konteyner dolusu kaçak vantilatör yakalandı

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalara dair Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ilk olarak ithalatı gerçekleştirilmek istenen vantilatörler detaylı olarak incelemeye tabi tutuldu. Detaylı inceleme ve kontrollerde ithal edilmek istenen vantilatörlerin sanayi tipi kullanıma uygun olduğu şeklinde firma tarafından gümrük idaresine beyan edildiği tespit edildi.

İncelemeler ile beraber diğer ilgili kurumlardan alınan bilgi ve belgelerde ithal edilmek istenen binlerce vantilatörün aslında ev tipi vantilatör olduğu, daha yüksek vergiye tabi olduğu ve ithali için uygunluk belgesi gerektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine bütün bilgi ve belgeler derlenerek savcılık talimatıyla 11 konteyner içerisinde toplam 8 bin 280 adet vantilatöre el konuldu. Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi.

Ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla kamuyu yaklaşık 5 milyon Türk lirası zarara uğratmak isteyen kaçakçılara engel olundu.

Olayla ilgili soruşturma İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde tüm yönleriyle devam ediyor.

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