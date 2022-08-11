İstanbul'da 21 gölete 937 bin sazan yavrusu bırakıldı

İSTANBUL'da ticari, sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir olması amacıyla 21 gölete 937 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimi tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu tesislerinde üretilen 937 bin sazan yavrusu, Arnavutköy, Silivri, Şile, Beykoz ve Sarıyer'de bulunan 21 gölete bırakıldı. Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca Beykoz'da bulunan Cumhuriyet Göleti'ne 25 bin sazan yavrusunu kendisi bıraktı. Yürütülen proje ile ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.





“BUGÜN ATACAKLARIMIZLA 2 MİLYON 24 BİN SAZAN BALIĞINI SULARIMIZLA BULUŞTURACAĞIZ”



İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca “5 ilçede eş zamanlı olarak 937 bin sazan balığımızı bırakıyoruz. Bizim buradaki amacımız iç sularımızdaki balık popülasyonunu arttırmak ve bu sayede kırsal bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve amatör balıkçılıkla uğraşan kişilerin kaliteli ve ucuz protein kaynağı olarak da kullanmasını istiyoruz. Nihai hedefimiz bu. Bir de iç sulardaki çeşitleri de arttırmak hem de balık popülasyonunu arttırmak. Bu çerçevede balıklandırma faaliyetlerini 4-5 yıldır standart olarak yürütüyoruz. Bugün atacağımız 937 bin balık yavrusuyla beraber sazan yavrusuyla beraber 2 milyon 24 bin sazan balığını sularımızla buluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.





“ATMAKLA KALMIYOR KONTROLLERİNİ YAPIYORUZ”



Karaca projenin öneminin yüksek olduğunu belirterek “Sadece atmakla kalmıyoruz, arkasından kontrollerini yapıyoruz. Bu balıklar ile ilgili çiftçilerimizle, amatör balıkçılar ve muhtarlarımızla yaptığımız görüşmelerde çok güzel sonuçlar alındığını biliyoruz. Hatta 15 ve 30 kilo aralığında sazan balıklarını gördüklerini bize belirttiler. Bugün Beykoz'da Cumhuriyet Köyü'ndeyiz. Buradaki bu gölete 25 beş bin bırakacağız. Arnavutköy, Silivri ve Şile, Beykoz ve Sarıyer ilçelerimizde bulunan 21 gölete 937 bin toplamda attığımız sazan balıklarıyla popülasyonu ciddi oranda katkı sağlayacağız. Ekolojik dengeyi de bir nevi sağlamış olacağız” dedi.