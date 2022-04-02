  • BIST 2.251,68
  • Altın 908.69
  • Dolar 14.6815
  • Euro 16.2076
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 24 °C
»

İstanbul'da 4 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İstanbul'da 4 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Yapılan çalışmalarda şüpheliler Z.Y. ve C.Ç'nin faaliyet gösterdikleri adres belirlendi.

Zanlıları bir ay takip ettikten sonra Avcılar'daki adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, 30 litrelik plastik bidonlarda yaklaşık 2 bin litre etil alkol, şişelenmiş ve şişelenmeye hazır bidonlar içerisinde 2 bin litre rakı ve viski olmak üzere toplam 4 bin litre sahte alkol ve içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.Y. ve C.Ç. ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Erbaş: Eşsiz bir fırsat02 Nisan 2022 Cumartesi 13:35
  • Marmara Denizi'ndeki 'oksijen azlığı' alarm veriyor02 Nisan 2022 Cumartesi 13:18
  • Kandil'de 4 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi02 Nisan 2022 Cumartesi 12:45
  • Erbaş: Ramazan ayının son teravihine kadar camilerimiz inşallah dolup taşacak02 Nisan 2022 Cumartesi 12:19
  • Kamu Başdenetçisi Malkoç: Macaristan, Ukraynalılar için çok güzel bir sistem kurmuş02 Nisan 2022 Cumartesi 12:18
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge02 Nisan 2022 Cumartesi 10:52
  • İçişleri Bakanı Soylu ilk sahurunu polis ve bekçilerle yaptı02 Nisan 2022 Cumartesi 10:35
  • Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi02 Nisan 2022 Cumartesi 10:18
  • TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT Türk yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin sesi olacaktır02 Nisan 2022 Cumartesi 10:17
  • Türkiye, Yemen'de ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı02 Nisan 2022 Cumartesi 10:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti