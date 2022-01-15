İstanbul'da 6 ayda 9 bin 222 köpek kayıt altına alındı

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, son 6 ayda aralarında yasaklı türlerin de bulunduğu 9 bin 222 köpek ve 2 bin 100 kedinin kayıt altına alındığını bildirdi.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanan Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında, kentte de kimliklendirme ve kayıt işlemlerine başlandığı belirtildi.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası ile yapılan protokol çerçevesinde, işlemlerin il ve ilçe müdürlüklerinin yanı sıra bütün serbest veteriner hekimlerce de yapılabildiği aktarılan açıklamada, "Çiplendirilerek kimliklendirilen kedi, köpek ve gelincikler, Bakanlığımızca geliştirilen PETVET adlı veri sistemine kaydedilmektedir. Bu sistem sayesinde kayıt altına alınan söz konusu tüm hayvanların doğum, ırk-tür veya sahiplik bilgilerine ulaşılabilecektir. Kaybolma durumlarında rahatlıkla sahiplerine ulaşılabilecektir. Çalınma durumlarının ise önlenmesini sağlayacaktır." denildi.

"Yasaklı türler" olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarından 7 Aralık'tan önce gebe kalmış olanların kısırlaştırma işlemi için doğum yapmasının, yavrularının ise 4 aylık olmasının bekleneceğinin anlatıldığı açıklamada, bu hayvanların kimliklendirme ve kayıt işlemleri için son tarihin 7 Haziran olduğu kaydedildi.

"Kaydedilen yasaklı ırk sayısı 4 bin 726"

Sahiplerinin bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabileceklerinin ifade edildiği açıklamada, bu sürede bir şekilde sahiplendirilmeyen, kısırlaştırılmayan ya da kayıt altına alınmayan hayvanlara ilgili belediyeler ve kolluk kuvvetlerince el konulacağına işaret edildi.

Açıklamada, el konulan hayvanların bakımevlerinde yaşamlarını devam ettireceği vurgulanarak, "Yasaklı ırkların türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapanlara hayvan başına 14 bin 982 lira idari para cezası uygulanacaktır. Hayvanlara ise el konularak belediyelere ait geçici bakımevlerine götürülecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul'da 14 Temmuz 2021 tarihinden bugüne 2 bin 100 kedi, 9 bin 222 köpek kaydı yapılmıştır. Köpek ırkı kayıtlarının yasak ırklara göre dağılımı, 217 American Bully, 1868 Amerikan Pitbull Terrier, 1541 American Staffordshire Terrier, 1098 Dogo Argentino, 1 Fila Brasilerio, 1 Japanese Tosa şeklindedir. Kaydedilen yasaklı ırk sayısı 4 bin 726'dır. Bu istisnai türlerin dışındaki tüm yaştaki köpek, kedi ve gelinciklerin kayıt işlemleri 1 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabilecektir. Tüm hayvan sahiplerine en kısa sürede sevimli dostlarını kaydettirmeleri çağrısında bulunuyoruz."