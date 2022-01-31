İstanbul'da alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Bahçelievler'de bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.

Alınan bilgiye göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Akasya Sokak'ta, E.Y yönetimindeki 34 SK 3916 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra, bir aracın üzerinde asılı kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Polisin yaptığı kontrolde otomobili kullandığı değerlendirilen E.Y'nin alkollü olduğu belirlendi.

Sarhoş olan ve alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü, polislerin uzun süre ikna çalışması sonucunda alkolmetreye üfledi. E.Y'nin 1,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

E.Y. ve yanındaki yolcu gözaltına alındı.

Kaza yapan otomobil, sokakta park halinde bulunan araçların kaldırılmasından sonra olay yerinden çekici yardımıyla alındı.