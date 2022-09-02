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İstanbul'da Ayamama Deresi'ndeki kirli suyla ilgili inceleme yapıldı

İstanbul'da Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'ndeki kirli suyla ilgili inceleme yapıldı.
İstanbul'da Ayamama Deresi'ndeki kirli suyla ilgili inceleme yapıldı

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir, Bağcılar ve Bahçelievler'den geçip, Bakırköy ilçesi sınırları içerisinde Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'ne gelerek, sudan numune aldı.

Ekipler, ardından derenin çevresinde yer alan İSKİ Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Öte yandan, İSKİ'den yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce atık su arıtma tesisinde yapılan denetim standart bir uygulama olup, Ayamama Deresi'nde meydana gelen hadise ile bir ilişkisi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Ayamama Deresi'ndeki kirli suyun çevreye kötü kokular yaymasından dolayı bölgedeki vatandaşlar rahatsız olmuştu.

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