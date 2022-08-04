İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı
İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın sırasında hastanede bulunan yaşlılar, sedye ve tekerlekli sandalyelerle binadan çıkarıldı.
04 Ağustos 2022 Perşembe 14:40
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